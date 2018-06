Après sa panne informatique, Visa présente des excuses et assure avoir réglé le problème

Dans plusieurs pays d'Europe, des usagers ont été dans l'impossibilité de régler leurs achats par carte. Selon l'entreprise, le service fonctionne désormais avec un "niveau proche de la normale".

"Nous n'avons pas été à la hauteur", a reconnu Visa. La société de services de paiement a présenté, samedi 2 juin, ses excuses après une panne informatique qui a laissé ses usagers incapables de régler leurs achats par carte vendredi dans plusieurs pays d'Europe. Signe de l'importance de la panne, c'est le directeur général du groupe américain qui s'est expriméen personne. Il a précisé que le problème technique avait été réglé.

"Notre objectif est de faire en sorte que tous les paiements Visa fonctionnent de façon fiable 24h/24, 365 jours par an", a expliqué Al Kelly dans un communiqué, avant de reconnaître un échec de cet objectif. Il a adressé des excuses à l'ensemble des "partenaires et des titulaires" de cartes Visa pour cette panne qui n'est pas liée "à une cyberattaque ou un accès non autorisé". Samedi matin, les systèmes de paiements de Visa Europe avaient retrouvé un fonctionnement normal.

La France à l'abri

La panne a entraîné des perturbations dans plusieurs pays d'Europe, bloquant les acheteurs en caisse au moment de payer. Elle a été particulièrement ressentie au Royaume-Uni où les cartes Visa représentent 97% des cartes de débit en circulation dans le pays. Pendant plusieurs heures, les titulaires d'une carte Visa n'avaient d'autre choix que de régler leurs paiements en espèces. Les retraits de liquide aux distributeurs de billets n'ont pas été affectés par cette panne.

D'autres pays n'ont pas subi de perturbations. "Le problème technique sur les paiements par carte Visa n'a pas touché la France", a déclaré un acteur du système bancaire français. "Cela tient au système de paiement bancaire sécurisé mis en place en 1984", a-t-il précisé. Depuis cette date tous les paiements effectués en France via une carte bancaire passent par un intermédiaire, le groupement des cartes bancaires, représenté par le logo CB sur les cartes de paiement. Les paiements à l'étranger sur internet, eux, ont pu être perturbés.