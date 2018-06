La société de services de paiement est confrontée à une "interruption de service", qui empêche "certaines transactions" en Europe.

Une panne affecte certains paiements par carte bancaire Visa en Europe, a déclaré la société de services de paiement vendredi 1er juin. "Nous étudions la cause et travaillons à résoudre le plus rapidement possible la situation", a précisé Visa dans un communiqué. Plusieurs lecteurs de franceinfo signalent dans les commentaires du live que le problème concerne également l'Hexagone. "Je viens d'essuyer chez un commerçant un refus de prise en compte d'un paiement, après plusieurs tentatives", nous écrit par exemple Fred.

L'ampleur de la panne est encore inconnue, mais de nombreux utilisateurs européens de Visa signalent des difficultés de paiement, selon le Guardian (en anglais). Le quotidien britannique affirme qu'il est en revanche toujours possible d'effectuer des retraits d'espèces avec les cartes bancaires Visa. Un porte-parole de Mastercard, l'autre société majeure de services de paiement, a déclaré au Guardian que son réseau n'est pas affecté par la panne.