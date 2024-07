Vendée : l'enseigne Les Meubles Gautier placée en redressement judiciaire

Le groupe Gautier est implanté en Vendée depuis les années 1960, rappelle France Bleu Loire Océan. Il fait travailler 700 salariés sur 3 sites de production : au Boupère, à Chantonnay et Saint-Prouant.

L'enseigne vendéenne Les Meubles Gautier a été placée jeudi 18 juillet en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Poitiers, a appris France Bleu Loire Océan via un communiqué de la direction. Les Meubles Gautier est une entreprise phare en Vendée, dont le siège est au Boupère, près des Herbiers. C'est la direction qui a demandé son placement en redressement judiciaire et elle explique ses difficultés par la forte inflation et l'effondrement des ventes de meubles.

Dans son communiqué, la direction explique que, depuis deux ans, "le groupe a accumulé les difficultés avec notamment une hausse considérable des coûts des matières et de l'énergie provoquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine". À ces premières difficultés s’ajoute le ralentissement des ventes de meubles et la chute du marché de la construction. Le groupe Gautier France rappelle que son "chiffre d’affaires à l'international a également souffert du contexte géopolitique avec des volumes divisés par deux en trois ans".

Pas d'impact sur les magasins franchisés

Le redressement judiciaire est destiné à permettre à l'entreprise de conserver son activité et ses salariés. Elle pourra étaler le remboursement de ses dettes pour la sortir de ses difficultés. La direction précise dans son communiqué que ce placement en redressement judiciaire n'aura pas d'impact sur les magasins franchisés Meubles Gautier qui pourront continuer de fonctionner normalement.

L'annonce du redressement judiciaire provoque une inquiétude au sein de l'entreprise, mais les représentants du personnel ne se sont pas exprimés. Une nouvelle audience devant le tribunal de commerce doit avoir lieu au mois de septembre.