VIDEOS. Panne sur le RER A : 1 400 personnes bloquées dans un tunnel pendant trois heures

L'incident technique s'est produit mercredi vers 23 heures entre les stations Charles-de-Gaulle-Etoile et La Défense. Ce n'est que vers 2 heures du matin que l'ensemble des voyageurs a pu être convoyé vers la station La Défense.

Environ 1 400 voyageurs sont restés bloqués près de trois heures dans un RER A, dans la soirée du mercredi 12 septembre, entre les stations Charles-de-Gaulle-Etoile et La Défense en raison d'un incident technique. Le train s'est immobilisé vers 23 heures et le trafic ferroviaire a dû être interrompu entre les deux stations à cause d'un "problème de caténaire", explique la RATP.

L'envoi d'une rame de délestage a permis l'évacuation des personnes bloquées dans le tunnel. Ce n'est que vers 2 heures du matin que l'ensemble des voyageurs a pu être convoyé vers la station La Défense, juste avant que le trafic reprenne, selon la police.

Libre après 3 h coincé dans le RER A entre Etoile et la Défense. Plusieurs centaines de personnes prises au piège... #RERA pic.twitter.com/WuE2uBq9oG — Gæthan (@Gaaeth) 12 septembre 2018

22H45 début de l’incident ⚠️ 23H50 début de l’évacuation 01H30 fin du transbordement départ vers La Défense #RERA pic.twitter.com/TIR8ar5lpK — RER Ⓜ️ETRO INFO ⚠️ℹ️ (@Sam37671663Sam) 12 septembre 2018

L'opération d'évacuation s'est déroulée "sans incident", précise la RATP qui a entre-temps renforcé les cadences sur la ligne 1 du métro. Comme le RER A, la ligne 1 traverse Paris d'Est en Ouest. "Les équipes techniques de la RATP ont travaillé toute la nuit pour réparer la caténaire et le trafic a pu reprendre sur l'ensemble de la ligne ce matin [jeudi] à la prise de service", indique aussi la RATP.

Cet incident, rarissime, intervient alors que le RER A a été fermé pendant un mois cet été entre les stations Nation et La Défense pour travaux. Le 1er août, un incident technique sur la ligne 1, censée palier la fermeture du tronçon du RER A, avait paralysé le trafic pendant deux heures. Plus de 3 000 personnes bloquées sous terre dans une chaleur étouffante avaient dû être évacuées.