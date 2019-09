VIDEO. Scène de pêche à la trottinette dans le Vieux-Port de Marseille

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans le Vieux-Port de Marseille, "Complément d'enquête" a rencontré deux pêcheurs d'un nouveau genre. Dans leur sac, ni canne à pêche ni hameçon, mais un grappin. Chris et Lohan sont aussi équipés d'un drone sous-marin : une caméra aquatique qui va leur permettre de voir sous l'eau.

Les fonds marseillais sont pleins de drôles de poissons : alèses, panneau de circulation, barrières… et trottinettes électriques d'espèces variées. Ce jour-là, une Uber et deux Lime. Les mauvais garçons de Marseille ont l'air d'avoir trouvé un nouveau jeu : des dizaines d'engins sont en train de rouiller aux alentours.

Un moyen de transport écologique... devenu anti-écolo

Pour Chris et Lohan, la dépollution commence. C'est le début d'une pêche miraculeuse : deux, trois, puis quatre trottinettes. En trois mois, ils ont sorti plus de 200 épaves du Vieux-Port. Les images seront postées sur les réseaux sociaux et feront un vrai carton. leurs vidéos ont récolté 500 000 vues en moyenne. Ce que Chris ne comprend pas, "c'est qu'un moyen de transport écologique devienne... anti-écolo".

Marseille, mais aussi Paris ou Lyon... la pêche à la trottinette est en train de devenir un sport national. Pour les opérateurs de ce nouveau marché, ce genre de vidéo est catastrophique. Les spots de pub des Lime, Bird et autres Tier ou Dott vantent tous un moyen de transport doux et durable : grâce à leurs engins, fini la bagnole, les bouchons et la pollution. Pour le moment, c'est la pagaille dans les villes, et le doute s'installe sur les start-up de la trottinette. "Complément d'enquête" se penche le 12 septembre sur un objet roulant controversé.

