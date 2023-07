La ligne ferroviaire opérée par Renfe qui relie Barcelone (Espagne) à Lyon (Rhône) a effectué son premier voyage, jeudi 13 juillet. En offrant des prix avantageux pour son lancement, la compagnie espagnole entend séduire les voyageurs français.

Dans la matinée du jeudi 13 juillet, sur un quai de la gare de Barcelone (Espagne), le train est un événement. Pour la première fois, l'opérateur Renfe rallie l'Espagne à la France. Le train est parti jeudi matin à 8h22, en direction de Lyon (Rhône). Le trajet de cinq heures passe par les villes de Perpignan (Pyrénées-Orientales), Montpellier (Hérault) ou encore Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Le principal avantage de ce nouvel opérateur est le prix. Une Espagnole indique avoir payé autour de 50 euros pour un aller-retour.



Bientôt une liaison jusqu'à Paris ?

43 000 billets ont été vendus par l'opérateur depuis l'annonce de cette nouvelle liaison. Et le patron de la compagnie en espère encore plus, avec bientôt de nouvelles destinations. "Notre objectif est d'internationaliser Renfe, d'entrer en France et de relier Paris. On veut le faire dès que possible, peut-être en 2024. Ce serait un bel objectif pour les Jeux olympiques", a déclaré Raül Blanco, président de Renfe. En attendant, la compagnie espagnole va continuer son offensive sur le rail français, en proposant un direct Madrid (Espagne) – Marseille (Bouches-du-Rhône) à partir du 28 juillet.