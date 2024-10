Transports : le développement de l'aéroport de Beauvais va "générer des emplois", promet son nouveau gestionnaire

"Plus 1 000 mètres carrés de commerces et de restaurants dans la nouvelle aérogare de l'aéroport" sont prévus, précise le président exécutif du groupement Bellova qui parle de "croissance raisonnée".

Le président exécutif du groupement Bellova, Anthony Martin, assure vendredi 11 octobre sur France Bleu Picardie que le développement de l'aéroport de Beauvais (Oise) va "générer des emplois" dans le futur. Le nouveau groupement, détenu à 65% par Egis et par deux autres entreprises, dont Bouygues, va exploiter pendant les trente prochaines années l'aéroport. Son objectif est d'atteindre, à terme 45 000 vols et 8 millions de passagers par an, contre 39 000 vols et 6 millions aujourd'hui.

L'aéroport sera modernisé pour "mettre les infrastructures à niveau" dans "le cadre d'une croissance raisonnée", explique Anthony Martin. "L'aéroport de Beauvais, quand on considère la société aéroportuaire et tous les acteurs présents sur la plateforme, c'est un des plus gros employeurs du Beauvaisis", rappelle Anthony Martin, qui assure que "le développement de nos activités sur la plateforme va générer des emplois, notamment par le commerce", même s'il se refuse pour le moment de le chiffrer. Il est prévu la création de "plus 1 000 mètres carrés de commerces et de restaurants dans la nouvelle aérogare de l'aéroport", précise-t-il.

La hausse du trafic va générer une augmentation des nuisances pour les riverains. Antony Martin s'est voulu rassurant : "L'aéroport n'est pas responsable de la gestion des approches, c'est la responsabilité du contrôle aérien qui est en charge également de la sécurité des vols, mais effectivement, le syndicat mixte, l'autorité déléguée, nous a demandé de nous impliquer fortement dans les discussions avec les différents acteurs pour essayer de trouver des solutions pour améliorer le confort des riverains".