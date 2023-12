Transports : au moins 14 trains Eurostar annulés à cause d'une inondation

De nombreux voyageurs sont coincés en gare du Nord à Paris, samedi 30 décembre, après l'annulation d'au moins 14 trains Eurostar. Une inondation de l'autre côté de la Manche a contraint d'interrompre le trafic. Les voyageurs tentent comme ils peuvent de trouver une alternative.

Au moins 14 trains Eurostar au départ ou à destination de Londres (Royaume-Uni) ont été annulés dans la matinée du samedi 30 décembre, à cause d'une inondation. En direct de la gare du Nord à Paris, la journaliste Claire Vérove explique que "tous les trains en provenance de Londres et vers Londres sont pour l'heure annulés. Cela fait suite à une inondation dans un tunnel du Kent." De nombreux Britanniques qui espéraient rentrer chez eux pour le Nouvel An sont encore bloqués.

Pas toujours de solution de repli

Des Français qui comptaient rejoindre Londres sont eux aussi déçus. "Nous avons notamment croisé une maman et sa fille qui espéraient voir le feu d'artifice sur la Tamise, mais aussi un couple qui voit tomber à l'eau son voyage de noces et toutes les réservations qu'ils avaient déjà effectuées", poursuit encore la journaliste. Cette interruption intervient lors du week-end le plus chargé de l'année, et beaucoup de voyageurs peinent à trouver une solution de repli. Une reprise du trafic dans la journée n'est pas encore exclue par Eurostar.