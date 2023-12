Eurostar : au moins 14 trains annulés aujourd'hui en raison d'une fermeture des voies près de Londres, des milliers de passagers affectés

"Nous nous excusons pour l'impact sur le trafic du jour." Au moins 14 Eurostar sont annulés en raison d'une fermeture des voies près de Londres, annonce samedi 30 décembre la compagnie Eurostar. Un seul train est maintenu dans la matinée dans les deux sens de circulation. Sur les réseaux sociaux, les voyageurs témoignent de la situation depuis la gare de Saint-Pancras.

London St Pancras International is in chaos.

All Eurostar and Southeastern trains this morning cancelled due to flooding in the tunnel beneath the Thames.

Many Thameslink services cancelled due to staff shortage.

Trying to find out what I can and will report as soon as possible. pic.twitter.com/fWIQB7FYvi