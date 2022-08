Week-end de l'Assomption : un samedi classé "rouge" au niveau national et "noir" sur l'arc méditerranéen

Les axes les plus congestionnés seront les autoroutes A7, A8 et A9.

La circulation sera difficile sur l'ensemble des grands axes, samedi 13 août, en particulier dans le sud-est de la France. Bison futé a classé "rouge" la première journée de ce week-end prolongé. La circulation sera "très difficile" sur l'ensemble des grands axes, dans les deux sens. En cette fin de semaine, "on attend (...) de nombreux déplacements pour profiter d'un week-end prolongé" de fête de l'Assomption du 15 août, a expliqué le service public de l'information routière.

La journée du samedi 13 août est classée "rouge" par Bison futé. (BISON FUTE)

Bison futé annonce du "noir" dans l'arc méditerranéen et prévoit que les axes les plus congestionnés seront les autoroutes A7, A8 et A9. "Dans ce contexte de forte circulation, il est conseillé aux automobilistes d'éviter de circuler samedi et de reporter leur trajet à dimanche", a recommandé le service public. Si cela est impossible, il est alors conseillé d'éviter d'emprunter l'A7 entre Orange et Marseille de 9 heures à 19 heures, ainsi que l'A9 entre Orange et Narbonne de 7 heures à 17 heures.

Des bouchons sont attendus tout le week-end de l'Assomption en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, en particulier sur les autoroutes A7, A8 et A9. (BISON FUTE)

Le trafic sera moins dense pour le reste du week-end, avec un dimanche "vert" dans les deux sens, sauf dans le quart sud-est du pays. Le lundi 15 août – jour férié – s'annonce également fluide dans les deux sens, sauf en Ile-de-France. Bison futé recommande de traverser ou de regagner la région parisienne avant 14 heures.

Un pic de plus de 1 000 km de bouchons avait été enregistré à la mi-journée le samedi du deuxième week-end de chassé-croisé de l'été (6 août), journée classée rouge pour les départs au niveau national et noire dans un large quart sud-est.