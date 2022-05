Week-end de l'Ascension : le trafic déjà "très chargé" dans le sens des retours

Les routes de France se chargent pour les retour de week-end prolongé de l'Ascension. La journée du dimanche 29 mai est classée noir par Bison Fûté dans le sens des retours. Le pic est attendu entre 15h et 17h dans la région parisienne. "La situation est vraiment comparable à un week-end d'été, explique sur franceinfo Alexis Assael, responsable au centre info trafic de Vinci Autoroutes à Avignon. Cette situation très chargée va s'amplifier dans les heures à venir avec un trafic important notamment le long de l'arc méditerranéen en direction de Lyon puis le long de la vallée du Rhône ou des mesures de régulation de vitesse sont en place pour fluidifier le trafic." Plus de 850 km de bouchons et de ralentissements étaient recensés à la mi-journée au niveau national.

Sur l'axe Sud-Est, un bouchon de 11 km était en cours à la mi-journée autour de l'agglomération de Lyon. Il fallait selon Alexis Assael, "entre 3h30 et 4h pour effectuer le trajet entre Orange et le sud de Lyon" contre 1h40 d'habitude. La circulation était en accordéon sur 80 km de Mornas (Vaucluse) à Portes-lès-Valence (Drôme). Plus au sud, un autre bouchon de 12 km était à signaler au niveau de Narbonne sur l'A61.

Les routes resteront chargées sur l'A7 et l'A9 jusqu'à minuit, assure Vinci Autoroute.

Dans l'Ouest, Vinci Autoroute recensait à midi environ 15 km de ralentissements sur la RN165 à hauteur de Lorient, près de 10 km à Vannes. Des ralentissements étaient également observés autour de l'agglomération de Saint-Brieuc. La rocade de Rennes enregistrait plusieurs kilomètres de bouchon en provenance de Lorient ou Brest et en direction de Paris. Le trafic sur le périphérique de Nantes était également particulièrement chargé en direction de Paris.

Sur l'axe Sud-Ouest, un bouchon de 15 kilomètres était en cours à la mi-journée au niveau de Poitiers sur l'A10 et un autre de 19 kilomètres sur le même axe au niveau d'Orléans. Le trafic est de plus en plus dense aux abords de la capitale, notamment au niveau de l'A13.