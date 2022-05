Routes : un dimanche classé noir dans le sens des retours pour la fin du week-end de l'Ascension

Si vous comptez prendre la route, partez le plus tôt possible et armez-vous de patience. Bison Futé a classé l'ensemble de l'Hexagone en noir dans le sens des retours pour ce dimanche 29 mai, dernier jour du week-end de l'Ascension. De manière générale, les retours vers les grandes métropoles généreront des bouchons et des ralentissements sur les grands axes du pays, précise l'institut dans ses prévisions.

Les principales difficultés sont attendues dans le Sud sur les autoroutes A7, A8, A9, A61 et A75, en Rhône-Alpes sur l'A7, dans l'Ouest et le Centre sur les autoroutes A10, A11, A13, A20 et A71, en Bretagne, sur l'A81, A83, N12 et la N157.

⚠️ #BisonFuté annonce un weekend de l'Ascension en & ⚫ sur les routes. Soyez prudents et consultez les prévisions détaillées avant de prendre le volant https://t.co/HpSqsmPeyL pic.twitter.com/hpKxrBVv0m — Sécurité routière (@RoutePlusSure) May 25, 2022

Concernant le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205), le trafic sera soutenu de 12h à 15h et de 22h à 24h (attente supérieure à 30 min), fort trafic de 15h à 17h et 21h à 22h (attente supérieure à 1h) et trafic critique de 17h à 21h (attente supérieure à 2h).

En Île-de-France, la circulation sera extrêmement difficile sur les axes convergeant vers Paris dès la fin de la matinée jusqu'à 23h voire minuit, essentiellement sur les autoroutes A6 et A10. Les temps de passages aux barrières de péage des autoroutes devraient être relativement importants. Bison Futé conseille donc de regagner ou de traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h.