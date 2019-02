Vacances d'hiver, chassé-croisé... la circulation risque d'être compliquée en direction des stations de ski

Sans surprise, les difficultés se concentreront sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. La journée a été classée noire dans la région dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours.

Ambiance pare-choc contre pare-choc sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. La journée de samedi 23 février y est classée noire dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Sans surprise, les difficultés se concentreront aux abords des stations de ski, selon Bison Futé. C'est la conséquence d'un week-end de chassé-croisé de toutes les zones scolaires sur les routes : c'est le début des vacances scolaires pour la zone C, la deuxième semaine pour la zone A et la fin pour la zone B.

Au niveau national, samedi est classé orange dans le sens des départs et vert pour les retours. Bison Futé conseille de quitter la région parisienne avant 8 heures et d"'éviter de circuler sur l'autoroute A43 en direction des Alpes entre 6 heures et 18 heures, l'A40 et l'A48 entre 7 heures et 16 heures, la N90 entre 10 heures et 17 heures.

Dans le sens des retours, il faudra mieux là encore éviter l'A43 en direction de Lyon, entre 6 heures et 18 heures. En région Bourgogne, la circulation sera très dense entre Beaune et Mâcon sur l'A6, entre 10 heures et 16 heures.