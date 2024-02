Vacances d'hiver : Bison Futé hisse son drapeau rouge en Auvergne-Rhône-Alpes vendredi pour les départs, et orange pour les retours

Bison Futé hisse son drapeau orange dans le quart nord-est du pays vendredi 16 février dans le sens des départs en vacances. Cela coïncide avec le début du deuxième week-end des vacances d'hiver pour la zone C et du premier pour la zone A. Samedi, Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. La journée est classée orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France.

L'organisme de prévision de la circulation routière s'attend à des ralentissements sur les autoroutes A6B, A86 et A6 vendredi en région francilienne ainsi qu'à des difficultés sur l'A6 en Bourgogne-Franche-Comté et sur l'A4 dans le Grand Est. Samedi, la circulation risque d'être également compliquée sur les axes reliant les stations de ski.

Dans le détail, vendredi, dans le sens des départs, Bison Futé recommande de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter l'autoroute A4 entre Metz et Strasbourg de 8h à 20h et l'A6 entre Fleury et Mâcon de 12h20.

Samedi, dans le sens des départs, Bison Futé suggère d'éviter l'A40 entre Mâcon et Annemasse de 12h à 16h, l'A43 entre Lyon et Modane de 10h à 17h. L'organisme conseille aussi d'éviter l'A430 à hauteur de Saint-Hélène-sur-Isère de 11h à 16h, la N90 entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice de 12h à 15h et la N85 entre Grenoble et Gap entre 8h et 18h.

Dans le sens des retours, toujours samedi, Bison Futé recommande de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter l'A7 entre Orange et Lyon de 13h à 16h, l'A40 entre Annemasse et Mâcon de 9h à 15h et l'A43 entre Chambéry et Lyon de 7h à 16h.