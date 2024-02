Grève des contrôleurs SNCF : "L'objectif est d'assurer un TGV sur deux ce week-end"

"L'objectif est d'assurer un TGV sur deux ce week-end", déclare Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, mercredi 14 février sur franceinfo, alors que les contrôleurs sont appelés à faire grève le week-end du 17-18 février, en pleines vacances scolaires d'hiver.

La compagnie ferroviaire est en train de "finaliser" son plan de transport "avec un objectif : avoir le plus de TGV possible", précise-t-il. Ce plan sera connu dans l'après-midi. Toutefois, les premiers sms "sont en train" d'être envoyés aux usagers "avec deux possibilités". Le train est "confirmé et dans ce cas, il est garanti, il partira, sans aucun doute", affirme Christophe Fanichet. Dans le cas contraire, le train est annulé. Dès lors, le PDG de SNCF Voyageurs invite les voyageurs "à échanger gratuitement le billet de train".

Il assure qu'il "reste encore des places" et poursuit-il, "dans la plupart des cas, vous pourrez partir ce week-end en vous décalant de quelques heures ou le lendemain". Si cela n'est pas possible, Christophe Fanichet promet un remboursement à "100%". Et parce que la SNCF "a mis les Français dans l'embarras", il travaille à "un dédommagement exceptionnel". "Je le présenterai cet après-midi pour qu'il soit le plus affiné possible", précise-t-il.

Le PDG de SNCF Voyageurs fixe trois priorités. La première : "faire partir le maximum de train à la neige. L'objectif, c'est d'assurer les départs et les retours à la neige". Sur ce point, Christophe Fanichet est "très confiant". Ensuite, "la deuxième priorité, c'est qu'il y ait autant de Ouigo que d'inOui", car explique-t-il, "les budgets modestes doivent être tout autant considérés, ils sont tout autant prioritaires que les inOui". Enfin, Christophe Fanichet assure que la compagnie fera son maximum pour que le service "Junior et Cie" soit le moins perturbé possible. Mercredi matin, le PDG de SNCF Voyageurs était en mesure d'assurer que "la quasi-totalité" des enfants concernés pourront bien voyager. "J'espère que ce sera la totalité" ce week-end. "Chaque contrôleur à son poste" permettra "à 500 Français de partir en vacances", tient à rappeler Christophe Fanichet.

Il dénonce "un mouvement incompréhensible". Il assure que "les engagements de l'entreprise qui ont été pris en décembre 2022 ont été tenus". Le PDG de SNCF Voyageurs explique que les postes supplémentaires promis "sont présents" et que les contrôleurs ont obtenu "500 euros mensuels en deux ans".

Mardi sur franceinfo, Fabien Villedieu, délégué syndical Sud Rail a estimé que les contrôleurs se sentaient "floués", "humiliés", notamment sur deux points. Selon lui, la direction de la compagnie ferroviaire a pris un "engagement très ferme", "en termes d'accompagnement, notamment des TGV, de deux contrôleurs. Cet engagement devait être ferme à partir de l'année 2023. Il n'a pas été respecté". Par ailleurs, a-t-il aussi expliqué, "il devait y avoir un accord négocié de cessation progressive d'activité au début 2023. On est en 2024, ce n'est toujours pas fait", selon Fabien Villedieu.