Départs en vacances : plus de 850 km de bouchons cumulés en France à 11h15, temps de parcours rallongé sur l'A10, l'A7, l'A9

La circulation est dense samedi 10 juillet sur la plupart des grands axes routiers pour les premiers grands départs en vacances. L'ensemble de la France est classée rouge dans le sens des départs par Bison Futé. L'arc méditerranéen est en orange dans le sens des retours.

>> Départs en vacances : Bison Futé voit rouge sur les routes, 900 000 voyageurs attendus dans les gares. Suivez notre direct

À 11h15, il y a déjà 859 km de bouchons cumulés en France, selon Bison Futé, dont une centaine en Île-de-France selon Sytadin, ce qui est "exceptionnel" pour cette heure un samedi. La circulation restera compliquée en Île-de-France jusqu'à 16 heures.

D'importants ralentissements au sud de Paris, au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines pour prendre l'autoroute A10, un des points les plus saturés de France jusqu'à 13 heures. Il y a plus de deux heures de temps de parcours supplémentaire jusqu'à Bordeaux, avec 44 km d'embouteillages entre Tours et Poitiers, puis 16 km au nord de Bordeaux. Bison Futé conseille d'éviter cette autoroute A10 entre Orléans et Tours jusqu'à midi, et de quitter ou traverser Bordeaux avant 10 heures ou après 18 heures.

Des ralentissements vers le sud de la France

La circulation est particulièrement dense également au sud de Lyon, sur l'autoroute A7, avec plus de 110 kilomètres d'embouteillages entre Lyon et Valence. Bison Futé conseille d'éviter cette autoroute en direction d'Orange jusqu'à 14 heures. Le temps de parcours est de 3h20 au lieu d'1h40 entre Lyon et Orange.

Bison Futé conseille également d'éviter l'autoroute A9 entre Orange et Montpellier jusqu'à 13 heures, et entre Montpellier et Narbonne, où la circulation sera particulièrement saturée entre 11 heures et 16 heures.

L'autoroute A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde est à éviter jusqu'à 17 heures, comme les autoroutes A62 entre Bordeaux et Toulouse jusqu'à midi, A43 entre Lyon et Chambéry jusqu'à 16 heures, ainsi que le tunnel du Mont-Blanc vers l'Italie jusqu'à 18 heures.