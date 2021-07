DIRECT. Départs en vacances : un bouchon étalé sur 74 kilomètres entre le péage de Vienne et le sud de Valence

Ce qu'il faut savoir

Il va falloir s'armer de patience sur les routes. La circulation sera dense sur la plupart des grands axes routiers pour le premier week-end des vacances scolaires. La journée du samedi 10 juillet est classée rouge sur tout le territoire. Dans les gares, 900 000 voyageurs sont attendus. Du côté aérien, la grève se poursuit dans les aéroports de Paris. Un rassemblement était prévu à 9 heures à Roissy. Suivez notre direct.

Un bouchon de 74 km entre le péage de Vienne et le sud de Valenci. En milieu de matinée, le temps de parcours entre Lyon et Orange (Vaucluse) était déjà rallongé d'environ une heure sur l'A7, avec un bouchon étalé sur 74 kilomètres entre le péage de Vienne et le sud de Valence. Des ralentissements sont aussi signalés sur l'A6 en provenance de Paris, en particulier entre Mâcon et Villefranche-sur-Saône au nord de Lyon, ainsi que sur l'A54 vers Nîmes, sur l'A10 autour d'Orléans, ainsi qu'en région parisienne et dans les agglomérations de Lyon, Bordeaux, Toulouse et Rennes principalement.

Le pic du trafic attendu à la mi-journée. Le pic du trafic est attendu pour la mi-journée et les automobilistes devront s'armer de patience pour parvenir à destination. "La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Sud et des régions côtières", avait prévenu Bison Futé dans la semaine.

Quelque 900 000 voyageurs attendus dans les gares. Pour ceux qui ont préféré le train, le respect des gestes barrières sera important car il y aura foule dans les gares. Pas moins de 900 000 voyageurs sont attendus dans les TGV et Intercités. Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Nantes et Paris-Montpellier sont les destinations les plus réservées.

La grève se poursuit dans les aéroports parisiens. Les syndicats du groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly, ont déposé un préavis de grève pour samedi. Ils réclament le retrait du plan d'adaptation des contrats de travail qui prévoit une baisse ou une suppression de primes. Un rassemblement était prévu à 9 heures à Roissy. Vendredi, ce mouvement n'a que peu perturbé le trafic.