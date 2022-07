Départs en vacances : Bison Futé prévoit une circulation compliquée dès mercredi

Le long week-end s'annonce chargé sur les routes dès mercredi qui sera classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France dans le sens des départs.

La deuxième vague de départs en vacances s'annonce chargé sur les routes, selon les prévisions de Bison Futé mardi 12 juillet. La situation sera compliquée dès mercredi, veille du 14 juillet férié.

Dans le sens des départs, la journée de mercredi est classée orange au niveau national et rouge en Île-de-France. Jeudi 14 juillet est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France. Vendredi est orange au niveau national et rouge sur l'Arc méditerranéen. Bison Futé voit rouge samedi au niveau national. Le dimanche 17 juillet est classé orange au niveau national.

☀️ Vacances & week-end prolongé du #14juillet : #BisonFuté annonce une circulation particulièrement dense.



Soyez prudents :



✅ Faites une pause toutes les 2h

✅ Respectez les distances de sécurité

✅ Préparez votre itinéraire en suivant les conseils https://t.co/8I6S3j6kpm pic.twitter.com/kw8kAlpYxc — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 12, 2022

Week-end difficile sur les routes

Dans le sens des retours, Bison Futé prévoit une circulation fluide mercredi, jeudi et vendredi au niveau national. Les trois journées sont classées vert. En revanche, la journée de samedi 16 juillet est classée orange au niveau national. Dimanche 17 juillet, la journée est classée rouge au niveau national.

Avec la vague de chaleur qui progresse sur la France, survenant lors de cette période chargée sur les routes, Bison Futé appelle les usagers à la plus grande prudence dans leurs déplacements.