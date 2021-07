Départs en vacances : Bison futé prévoit un week-end rouge sur les routes

Le trafic sera, en revanche, beaucoup plus fluide dans le sens des retours, sauf pour l'arc méditerranéen.

La circulation sera dense sur la plupart des grands axes routiers pour le premier week-end des vacances scolaires de l'été. Dans le sens des départs, la circulation est classée rouge par Bison futé, vendredi 9 juillet, en Ile-de-France, et orange pour le reste du territoire. Samedi, l'ensemble du pays est classé rouge.

"La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Sud et des régions côtières", précise Bison Futé dans un communiqué publié jeudi.

Le trafic sera, en revanche, beaucoup plus fluide dans le sens des retours, avec une circulation verte sur tout le pays les vendredi, samedi et dimanche, hormis pour l'arc méditerranéen, classé orange samedi. D'importantes difficultés de circulation sont attendues autour du tracé des étapes du Tour de France, ainsi que pour accéder aux villes de départ et d'arrivée, prévient également Bison futé.