Départs en vacances : Bison Futé prévoit un week-end chargé sur les routes

Il faudra être patient sur la route des vacances. Dès vendredi 15 juillet, dans le sens des départs, d'importants flux de véhicules sont attendus dans le Sud-Est de la France, relève Bison Futé. La circulation se compliquera sur l'ensemble du territoire samedi et dimanche.

Dans le détail, la journée de samedi a été classée rouge au niveau national dans le sens des départs. Bison Futé recommande de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 7 heures, et de quitter ou regagner les grandes métropoles avant 9 heures ou après 14 heures. Evitez par ailleurs l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 6 heures à 18 heures, et entre Orange et Marseille de 8 heures à 18 heures.

Premiers retours de congés dimanche

Toujours dans le sens des départs, Bison Futé recommande également de ne pas emprunter l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 6 heures à 16 heures, et de Narbonne vers l'Espagne entre 9 heures et 13 heures. Dans le sens des retours, la journée de samedi est classée jaune dans tous les départements.

Dimanche, les premiers retours de congés rendront la circulation difficile. Bison Futé a classé la journée rouge au niveau national dans le sens des retours. Il est conseillé de rejoindre ou de traverser l'Ile-de-France avant 14 heures, d'éviter l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon de 9 heures à 19 heures. Bison Futé estime qu'il est préférable de ne pas emprunter l'autoroute A9 entre Narbornne et Orange de 10 heures à 21 heures, et l'autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse de 11 heures à 20 heures. Dans le sens des départs, la journée est classée jaune.