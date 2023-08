Départs en vacances : Bison futé prévoit un samedi rouge sur les routes

Le rouge est aussi de mise vendredi sur le pourtour méditerranéen dans le sens des retours.

Un week-end chargé sur les routes, prévient Bison futé. La journée du samedi 12 août est classée rouge dans le sens des départs dans tout le pays, détaille l'organisme sur son site. Dans le sens des retours, la couleur orange domine au niveau national, mais c'est rouge sur le quart nord-ouest. Enfin, la journée de dimanche est classée verte au niveau national et orange dans le quart sud-est dans les deux sens. Le retour à la normale est attendu lundi.

Pour vendredi, Bison futé hisse son drapeau orange sur l'ensemble de l'Hexagone dans le sens des départs. Pour les retours, la journée est classée orange au niveau national et rouge sur le pourtour méditerranéen.

Les autoroutes A7, A8, A9 et A61 notamment concernées

Dans le détail, pour les départs programmés vendredi, Bison futé suggère de quitter ou de traverser l'Ile-de-France et les grandes métropoles avant midi. Dans le sens des retours, Bison futé conseille de rejoindre ou de traverser l'Ile-de-France avant 14 heures.

Samedi, "les autoroutes A7, A9, A10, A11, A61, A71 et A75 seront particulièrement" concernées, écrit Bison futé. Dimanche, "des difficultés de circulation sont attendues plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, et sur l'arc méditerranéen sur les autoroutes A8, A9 et A61".