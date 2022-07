Circulation : un pic de près de 790 km de bouchons à 12h15

Ce samedi est classé rouge dans le sens des départs au niveau national, et même noir dans la vallée du Rhône. La circulation y est particulièrement congestionnée.

Bison Futé a enregistré samedi 23 juillet un pic de près de 790 kilomètres de bouchons à 12h15 sur les routes de l’Hexagone. La journée est classée rouge dans le sens des départs au niveau national et noire en vallée du Rhône où la circulation était "extrêmement congestionnée", selon Bison Futé dans la descente sur plus de 90 km à 12h50.

Toujours selon Bison Futé, à 12h50, il fallait 4 heures au lieu de 1h30 pour aller de Lyon à Orange et 3h10 au lieu de 1h40 pour rouler d’Orange à Narbonne. Par ailleurs, Vinci Autoroute précise qu'à midi, samedi, il fallait 6h20 au lieu de 4h30 pour effectuer Paris-Bordeaux et 2h15 pour gagner l'Espagne depuis Bordeaux, au lieu de 1h55.

Avec la chaleur, pensez à vous hydrateret à faire des pauses toutes les deux heures



Sur l'A10, également très chargée, il fallait quasiment 8 heures soit plus de 3 heures supplémentaires pour rallier Bordeaux depuis Paris.

L'A9 cumulait elle aussi plus de 100 kilomètres de bouchons en milieu de journée avec une forte densité de circulation dans les deux sens entre Avignon et l'Espagne.

Dimanche devrait être une journée plus calme, avec une circulation "habituelle", sauf quelques difficultés dans la vallée du Rhône en direction de la mer "tout au long de la journée", selon Bison Futé.