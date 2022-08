Retour de vacances : plus de 700 kilomètres de bouchons à midi

C'est autour de l'arc méditerranéen que les routes sont les plus embouteillées, avec 265 kilomètres de bouchons recensés à 11h55, tandis qu'à 12h06 le Grand Ouest et le Nord connaissaient un maximum de 203 kilomètres.

Bison Futé avait prévenu : les routes sont chargées en France, samedi 20 août, pour l'avant-dernier week-end de chassé-croisé avant la fin des vacances, journée classée rouge dans le sens des retours sur l'ensemble du territoire, selon Bison Futé. Le prévisionniste a enregistré un pic de 770 kilomètres de bouchons à 11h58.

C'est autour de l'arc méditerranéen que les routes sont les plus embouteillées, avec 265 kilomètres de bouchons recensés à 11h55, tandis qu'à 12h06 le Grand Ouest et le Nord connaissaient un maximum de 203 kilomètres. En Auvergne-Rhône-Alpes, la somme des difficultés s'est élevée à 174 kilomètres à 11h45. Bison Futé précise que les autoroutes les plus concernées sont l'A9, l'A75, l'A7 et l'A61.

Le 13 août, journée classée rouge dans les deux sens, un pic de 917 km avait été atteint à la mi-journée, dont 303 sur l'arc méditerranéen.