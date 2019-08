Bison Futé : trafic chargé sur les routes pour les retours de vacances

Les abords des grandes agglomérations, la région parisienne, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen sont particulièrement concernés.

Les derniers vacanciers à rentrer vont devoir s'armer de patience. Le trafic était dense samedi 31 août dans la matinée, notamment dans la vallée du Rhône, conformément aux prévisions de Bison Futé pour ce dernier week-end de vacances classé "rouge" en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours et orange dans le sens des départs. Au niveau national, la journée est classée "orange".

Vers 10 heures, le trafic était dense notamment sur l'A7 entre Orange et Lyon, sur l'A6 entre Beaune et Lyon sur l'A10 entre Bordeaux et Tours et sur l'A61 entre Castelnaudary et Narbonne, selon l'info trafic des gestionnaires d'autoroutes Vinci Autoroutes et APRR.

Eviter l'Ile-de-France après 14 heures

Le réseau Vinci Autoroutes estime dans un communiqué que les conditions de circulation "les plus difficiles" auront lieu samedi "entre 9 heures et 21 heures" et dimanche "entre 10 heures et 19 heures". Les abords des grandes agglomérations, la région parisienne, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen sont particulièrement concernés.

Bison Futé prévoit pour samedi des encombrements "modérés sur les grands axes de transit". Il est toutefois conseillé aux automobiliste dans le sens des retours d'éviter l'Ile-de-France après 14 heures, l'autoroute A 10 à hauteur de Bordeaux entre 12 heures et 17 heures, l'autoroute A7 entre Orange et Lyon de 10 heures à 15 heures, l'autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 10 heures à 13 heures.