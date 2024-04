Autoroute A13 fermée : réouverture "dans le meilleur des cas en milieu de semaine", annonce la direction des routes d'Île-de-France

L'A13 rouvrira "dans le meilleur des cas en milieu de semaine", annonce Sophie Dupas, directrice adjointe de la direction des routes d'Île-de-France (DiRIF) lundi 22 avril sur France Bleu Paris. L'autoroute A13 est fermée entre Paris et Vaucresson (Hauts-de-Seine) depuis jeudi soir, à cause d'une fissure sur la route.

"On est intervenus tout le week-end sur trois types de mesures, décrit Sophie Dupas. Pour le moment, on est dans de la précaution, ce type de fissure est tout à fait inhabituel et nous laisse penser à un mouvement de terrain en profondeur". Les équipes de la DiRIF ont donc "réalisé des travaux de colmatage des fissures de la chaussée pour éviter les infiltrations d'eau et aggraver la situation. Tout le week-end, on a analysé les données géotechniques. Une analyse radar a été effectuée", poursuit la directrice adjointe de la DiRIF.

Plus de 300 km de bouchons lundi matin

"Aujourd'hui [lundi], on dispose de tous ces recueils d'analyse, et on va vraiment faire un travail pour confronter toutes ces données, pour mieux comprendre le phénomène", explique-t-elle. Alors qu'une réunion doit avoir lieu lundi, elle assure que la réouverture se fera au mieux "en milieu de semaine" et uniquement "si les conditions de sécurité sont réunies", annonce Sophie Dupas. Des vérifications doivent être effectuées notamment sur "le mur de soutènement qui est en contrebas de l'autoroute et l'ouvrage hydraulique. On a constaté qu'un des ouvrages d'assainissement est impacté à ce jour".

Avec la fermeture de l'A13, le site Sytadin recensait lundi matin 322 km de bouchons à 8h15, au-dessus de la moyenne en Île-de-France. Les temps de parcours sont élevés dans le secteur et "la circulation est difficile pour rejoindre la porte de Saint-Cloud par la N12, l'A86 et la N118", prévient Sytadin. Il faut compter une demi-heure pour aller de Vélizy à Saint-Cloud, 45 minutes de Pont-Colbert à Saint-Cloud et une heure de Bois d'Arcy à Saint-Cloud.