Stationnement : les fraudes aux fausses "cartes handicapé" se multiplient Durée de la vidéo : 2 min Stationnement : les fraudes aux fausses "cartes handicapées" se multiplient Stationnement : les fraudes aux fausses "cartes handicapées" se multiplient (France 2) Article rédigé par France 2 - C. Vérove, C. Cuello, F. Hénaut, J. Duboz, N. Sadok France Télévisions JT de 13h France 2

Quand on est handicapé et qu’on cherche à se garer, tout est fait, en principe, pour aider : des places réservées et des stationnements gratuits, grâce à une carte spéciale. Mais le nombre de fraudeurs explose.

Contrôles de routine pour les policiers aux abords de Paris. Depuis plusieurs années, posséder la carte de stationnement pour handicapés permet de se garer gratuitement partout en France sur des places réservées aux invalides ou non. Depuis que les usagers savent que le stationnement est gratuit pour les handicapés, de plus en plus de fausses cartes sont utilisées. Jusqu’à 75 000 euros d’amende Une personne détentrice de la carte de stationnement est également bénéficiaire d'une carte d'invalidité ou de priorité, deux cartes lui sont fournies : l'une sur le pare-brise de la voiture, et l'autre peut être emportée par son détenteur. Elle est élaborée au format carte de crédit. Les fraudeurs risquent jusqu’à 75 000 euros d’amende s'ils utilisent une fausse carte.