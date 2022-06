Vague de chaleur : partout en France, les fortes températures se font sentir

Les points d'eau ont été pris d'assaut dans toutes les villes, mercredi 15 juin. "C'est mieux que de rester enfermé ou de se promener (…) un petit peu d'eau, ça fait du bien", témoigne une femme. En Bretagne, plus de 30 degrés ont été enregistrés sur les plages. "Au moins au bord de la mer, il y a un peu de vent, un peu d'air, ça fait du bien", assure un homme.

Une épreuve de philo dans la chaleur

Ceux qui prennent le train s'inquiètent de savoir comment les rails et les caténaires supportent la chaleur. La SNCF rassure, "on met en place des personnels qui peuvent intervenir directement pour réparer", indique Florent Kunc, directeur adjoint de la direction territoriale SNCF, réseau Nouvelle-Aquitaine. La chaleur n'a pas épargné les lycéens en pleine épreuve de philosophie. "On nous a donné des bouteilles d'eau fraiche", assure une élève. Des températures caniculaires sont attendues jusqu'à la fin de la semaine.