Vacances : un week-end de chassé-croisé chargé dans les gares et sur les routes

Le bal des valises a commencé samedi 27 juillet gare de Lyon, à Paris. Baskets, maillot de bain, crème solaire... Ceux qui se préparent à partir ont tout prévu pour ces vacances estivales. "Le programme c'est : maison avec piscine et ne rien faire pendant dix jours", annonce une femme interrogée par France 3. La SNCF attend plus de voyageurs que l'an passé à la même période, avec près de 1,5 million de passagers entre samedi 27 et dimanche 28 juillet.

Les premiers bouchons sur les routes

Sur les routes, comme sur l'A7 et l'A6, les premiers ralentissements s'installent. Alors certains automobilistes s'offrent un moment de détente : des massages gratuits sont notamment proposés sur l'A13. À Paris, deux passagères s'apprêtent à passer 4h30 ensemble pour rejoindre Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Pour partir en vacances, le covoiturage est plébiscité par les Français. Les pics de bouchons sont prévus en milieu d'après-midi.

