DIRECT. Départs en vacances : Bison Futé prévoit un samedi rouge au niveau national

: Vous êtes nombreux sur la route des vacances, et vous êtes nombreux à vous être levés à pas d'heure pour tenter de piquer une tête le plus vite possible. C'est raté si vous êtes sur l'autoroute A7 par exemple, où le temps de parcours entre Lyon et Orange est ralenti d'une heure.

Ce n'est pas encore le fameux chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, mais on attend pas mal de monde sur la route des vacances avec une journée classée rouge au niveau national.



Une coulée de boue a eu raison du final de la 19e étape, les intempéries ont aussi provoqué le raccourcissement de moitié de la 20e. Egan Bernal a chipé le maillot jaune à Julian Alaphilippe sur les pentes de l'Iseran hier.



22 départements de l'Est du pays sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France. Des dégâts sont signalés dans les régions de Poitiers et de Vichy notamment. Maigre consolation : l'alerte canicule, c'est terminé.



• Donald Trump dénonce la "stupidité" d'Emmanuel Macron après le vote de la taxe sur les GAFA dans l'Hexagone, et menace de représailles douanières sur les vins français.