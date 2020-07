Vacances d’été : le grand chassé-croisé commence

Bon nombre de Français partiront en vacances au cours de ce week-end du samedi 11 au dimanche 12 juillet, classé rouge par Bison futé sur les routes. Dans les gares aussi, une forte affluence est attendue. Dorothée Lachaud, journaliste pour France 2, fait le point en duplex depuis la gare Montparnasse à Paris. "Plus d’un 1,6 millions de voyageurs sont attendus par la SNCF ce week-end. C’est plus que le week-end dernier où 900 000 passagers avaient pris le train, mais on est encore loin bien loin de l’affluence habituelle", explique la journaliste.

Un taux de remplissage des trains de 90%

Les trains seraient également moins remplis. "Si on se penche sur le taux de remplissage des trains, ici, au départ de Paris, ils ne sont remplis qu’à 90% alors qu’en temps normal, à cette période, ils devraient être quasiment tous complets. Et puis si on regarde les réservations, la SNCF accuse une baisse de 20% sur l’ensemble de l’été", poursuit la journaliste. Une tendance qui n’inquiéterait pas le groupe qui se dit "confiant" et espère séduire les usagers grâce à sa récente politique de "petits prix".