Transports : la SNCF supprime sa flexibilité sur le remboursement des billets

Dès ce lundi 13 septembre, il ne faudra plus compter sur le remboursement sans frais des billets de train à la dernière minute, mis en place par la SNCF avec la crise sanitaire.

Pour passer les portiques dans les quais des gares, le pass sanitaire est obligatoire depuis le 9 août. Pour ceux qui ne pouvaient pas embarquer, la SNCF permettait un échange ou un remboursement intégral jusqu'au moment du départ du TGV. Dès le lundi 13 septembre, cela ne sera plus possible, selon la SNCF, de se faire rembourser son billet sans pénalité le jour même. Il faudra que l'annulation se fasse au moins trois jours avant le départ du TGV.

Pass sanitaire obligatoire pour les jeunes de 12 ans et plus dès la fin du mois de septembre

"C'était plus simple et plus flexible, je suis vraiment déçu", explique une Parisienne devant la gare Montparnasse. "Je trouve que c'est déjà compliqué de prendre le train avec les correspondances. Je trouve que c'est une très mauvaise idée", ajoute un Parisien habitué des transports. La présentation du pass sanitaire s'étendra aux jeunes voyageurs à partir de 12 ans dès la fin du mois de septembre.