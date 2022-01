Transports : des perturbations à prévoir sur le secteur ferroviaire et aérien

Thibault Franceschet, journaliste France Télévisions, détaille ces nouvelles mesures sur le plateau de 23h. Dès lundi 10 janvier, la SNCF prévoit 90% des TGV, 80% des Intercités, 90% des TER en moyenne selon les régions et 10% des Eurostar avec seulement un aller-retour par jour. Selon la direction de la SNCF, ces suppressions résultent de la baisse du nombre de voyageurs qui serait autour de moins 30% et probablement dû au recours massif du télétravail, mais aussi aux cas de Covid-19 qui se multiplient au sein du personnel de la SNCF.



La RATP également touchée

La Régie autonome des transports parisiens affirme avoir 6% d’absence de son personnel, mais assure pouvoir effectuer 100% de son trafic dans le métro et le RER. En revanche, certaines lignes fonctionnaient déjà à 80% du leur service initiale, c’est le cas de la ligne 2 et de la ligne 12. Le secteur aérien a connu près de 7 000 annulations de vol dans le monde à Noël. Air France affirme pouvoir tenir 80% de son plan de vol d’avant Covid et estime avoir suffisamment de personnel.