Trains : la compagnie ferroviaire espagnole Renfe va lancer une nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris, Lyon et Marseille en 2024

Après l'ouverture de deux premières lignes entre la France et l'Espagne en 2023, la Renfe s'attaque à un tronçon 100% français, en concurrence avec la SNCF et Trenitalia.

La guerre du rail s'accentue dans l'Hexagone. Après l'ouverture de deux premières lignes à grande vitesse entre la France et l'Espagne en 2023, la Renfe va s'attaquer à un tronçon 100% français en 2024, entre Paris, Lyon et Marseille. La compagnie ferroviaire espagnole, qui entrera en concurrence sur ce segment avec la SNCF et Trenitalia, a annoncé jeudi 14 décembre son arrivée dans la capitale française et l'augmentation du nombre de trains à grande vitesse opérant dans l'Hexagone.

Depuis cinq mois, les trains espagnols entre l'Espagne et les villes françaises de Lyon et Marseille ont déjà transporté 250 000 voyageurs, avec un taux d'occupation moyen de 80%, selon la Renfe. Avec cette nouvelle desserte jusqu'à Paris, la compagnie espagnole entend passer de quatre trains quotidiens à 16 par jour dès 2024. De nouvelles lignes passant par Montpellier et Nîmes sont également prévues. Une nouvelle concurrence frontale avec la SNCF, alors que la compagnie italienne Trenitalia opère déjà sur le tronçon entre Paris et Lyon.