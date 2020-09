SNCF : un mode de tarification "plus simple, plus lisible" est à l'étude, affirme le PDG de l'entreprise ferroviaire

"Nous devons imaginer un nouveau mode de tarification, plus lisible. Nous devons prendre six mois à un an pour étudier sérieusement la question car la réponse nous engagera pour des années", a affirmé Jean-Pierre Farandou.

Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, le 28 février 2020 au siège de l'entreprise à Saint-Denis près de Paris. (ERIC PIERMONT / AFP)