SNCF : plus de 15% des TGV sont arrivés en retard en 2017, selon "60 millions de consommateurs"

Le fleuron de la SNCF est de plus en plus en retard. C'est le constat dressé par le magazine 60 millions de consommateurs, jeudi 26 avril. Et les chiffres sont édifiants : en 2017, le taux de retard s’est établi à 15,4% pour les TGV et plus de 16 millions de voyageurs ont subi un retard de TGV en un an.

Le plus inquiétant réside dans la forte augmentation de ces retards en 2017, le taux de retard s'établissant entre 10 et 12% ces dernières années. Des chiffres établis à partir des données brutes obtenues auprès de l’Autorité pour la qualité de service dans les transports (AQST).

60 % des voyageurs n'ont pas réclamé leurs indemnités

Malgré ces retards incessants, peu d'utilisateurs demandent le remboursement de leur billet : 1,7 million de clients ont bénéficié d’une indemnité en 2017, fait valoir une porte-parole de la compagnie ferroviaire. Problème : selon l'estimation de 60 millions de consommateurs, ce sont 4,5 millions de voyageurs qui ont été touchés par un retard supérieur à 30 minutes, donc potentiellement indemnisables. Moins de 40 % des voyageurs ayant droit à une compensation en auraient donc bénéficié.