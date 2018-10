SNCF : Mathias Vicherat va quitter son poste de directeur général de la communication et de l'image

Mathias Vicherat annonce ce lundi qu'il quitte ses fonctions au sein de la SNCF. Depuis janvier 2017, il occupe le poste de directeur général de la communication et de l'image.

"En accord avec Guillaume Pepy et Patrick Jeantet [président de SNCF Réseau], j'ai décidé de relever de nouveau défis professionnels", écrit Mathias Vicherat lundi 15 octobre dans un mail adressé aux collaborateurs de la SNCF, que franceinfo s'est procuré. Le directeur général de la communication et de l'image de la compagnie ferroviaire a été recruté en janvier 2017.

Sa remplaçante déjà trouvée

"Le calendrier de mon départ n'est pas encore définitivement arrêté", précise l'ancien condisciple d'Emmanuel Macron à l'ENA. Il reste flou sur ses intentions futures. Mais il ne devrait cependant pas rejoindre le prochain gouvernement puisqu'il indique qu'il quittera effectivement son poste "entre décembre et janvier" prochain.

Mathias Vicherat confirme enfin le nom de son successeur : "Agnès Ogier, directrice générale de Thalys, deviendra alors directrice générale de la communication et de l'image".

"Depuis mon arrivée en janvier 2017, nous avons vécu des moments intenses de la vie de la SNCF, écrit encore Mathias Vicherat. Ensemble, nous avons réalisé des choses formidables (...) : la réforme ferroviaire (dispositif médiatique et d'info client totalement repensé), (...) amélioration sensible de notre communication digitale... Et bien d'autres projets passionnants".