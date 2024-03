SNCF : les billets de train pour l'été seront mis en vente mercredi

Les chanceux qui partiront en vacances cet été pourront réserver leurs billets de train dès cette semaine. La SNCF a annoncé, lundi 11 mars, sur son site internet, qu'elle ouvrirait mercredi sa billetterie TGV Inoui et Intercités pour les ventes en France et en Europe, entre le 6 juillet et le 11 septembre. Il faudra néanmoins se lever tôt pour être certain d'avoir la place de son choix : la billetterie sera accessible dès 6 heures environ, a appris franceinfo.

Les places pour les trains Ouigo seront, elles aussi, accessibles mercredi. Sur ces lignes, il sera possible de réserver des trajets allant jusqu'au 14 décembre. Les billets pour les TER seront mis en vente progressivement à partir de mercredi, précise aussi la SNCF.

L'entreprise précise que "400 000 places en TGV Inoui supplémentaires" seront proposées, par rapport à l’été dernier : 300 000 entre Paris et "l'axe Atlantique", et 100 000 entre la capitale et le Sud-Est.

Plusieurs destinations seront donc mieux desservies cet été qu'auparavant. La SNCF cite par exemple la création d'une desserte quotidienne entre Paris et La Rochelle du 5 juillet au 2 septembre, et une troisième desserte quotidienne entre Paris et Barcelone du 6 juillet au 1er septembre.