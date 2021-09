SNCF : les avantages tarifaires des cheminots ne disparaîtront pas, assure le PDG Jean-Pierre Farandou

Invité dans l'émission "Le Grand Jury" sur RTL dimanche 12 septembre, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a assuré que, malgré l'ouverture à la concurrence, les cheminots qui resteront au sein du transporteur continueront à bénéficier des mêmes avantages tarifaires. "Pour les cheminots qui restent à la SNCF, je garde telles qu'elles sont les facilités de circulation", a-t-il déclaré. La remise sur le tapis de ce dossier avait suscité l'agacement d'un syndicat de cheminots qui parlait d'une "provocation".

Avec l'ouverture de la concurrence, les cheminots qui resteront à la SNCF continueront à bénéficier des mêmes avantages tarifaires, précise Jean-Pierre Farandou #LeGrandJury pic.twitter.com/eqx2RjjltN — Le Grand Jury (@LeGrandJury) September 12, 2021

"Moi, je ne veux pas changer", a insisté Jean-Pierre Farandou qui n'estime "pas exorbitant" le montant de ces avantages : 400 euros par an et par agent. "On n'est pas le seul secteur à avoir des avantages en nature", a fait valoir le dirigeant, mentionnant les secteurs de l'électricité, l'automobile et la grande distribution.

En revanche, pour les agents qui rejoindront un nouvel entrant venu du secteur privé, que garderont-ils comme facilité de circulation ? Pour l'instant, impossible à dire. "Ça va concerner quelques centaines de cheminots et il y aura des discussions", a promis le PDG. Aujourd'hui, bénéficient de billets gratuits ou à tarif réduit les agents actifs et retraités, leurs partenaires, leurs enfants de moins de 21 ans ou étudiants, ainsi que leurs ascendants.