Sncf : "Il faut tordre le cou à cette idée que le train est cher en France", selon un expert

Pour Yves Crozet, si certains billets sont chers en fonction de l'offre et de la demande, il rappelle que les trajets en TGV ne sont pas subventionnés contrairement aux trains régionaux.

La Sncf a annoncé vendredi 26 août la possibilité prochaine pour les voyageurs de payer leurs billets en plusieurs fois. Une proposition dénoncée sur franceinfo par Michel Quidort, le président de la fédération européenne des voyageurs, pour qui il faut au contraire baisser le tarif des billets. Une solution à laquelle n'adhère pas Yves Crozet, économiste des Transports et professeur à Sciences Po. "Il faut tordre le cou à cette idée que le train est cher en France", souligne-t-il vendredi 26 août dans la soirée sur franceinfo. L'expert l'admet, certains billets sont chers en fonction de l'offre et de la demande.

"Lorsque vous voulez partir en heure de pointe un vendredi soir, effectivement pour faire Paris-Lyon vous pouvez payer 100 euros", reconnaît-il. "Je viens de regarder sur le site de la Sncf, mardi prochain par exemple le 30 août, vous avez un train pour Bordeaux au départ de Paris en seconde classe pour 39 euros, ce qui veut dire 6 centimes du kilomètre", avance-t-il. Le même trajet en voiture, comprenant l'essence et les péages, reviendrait à environ 10 centimes du kilomètre selon l'expert. La clé de ces prix plus avantageux ? L'adaptabilité des horaires de départ.

D'après Yves Crozet, "les Français surréagissent". "En valeur absolue, le coût du transport ferroviaire n'est pas très élevé et l'est moins qu'en Espagne et en Allemagne", ajoute-t-il, rappelant que les trajets en TGV ne sont pas subventionnés contrairement aux trains régionaux.