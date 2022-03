SNCF : "Il faut réduire le nombre d'emplois" pour éviter "l'impasse", alerte le co-auteur d'un rapport parlementaire sur l'entreprise ferroviaire

À la SNCF, "il faut réduire le nombre d'emplois, c'est indispensable" a assuré Hervé Maurey, sénateur Union centriste de l’Eure, jeudi 10 mars sur franceinfo. "La réduction du nombre d'emplois à la SNCF est une clé de la réduction des coûts, c'est une évidence", a poursuivi le co-auteur d’un rapport parlementaire qui dresse un constat particulièrement sévère du modèle économique de la société et du système ferroviaire français, remis mercredi à la commission des finances du Sénat.

Un cadre "très rigide" de fonctionnement

"Pour faire rouler" un train en France, "il faut trois fois plus d'agents qu'il n'en faut chez nos principaux partenaires", a-t-il observé. De ce fait "il ne faut pas s'étonner" que la SNCF "soit dans une situation financière déplorable". Hervé Maurey préconise aussi "des efforts en matière de polyvalence". "La Cour des comptes a souligné que l'absence de polyvalence coûtait 300 millions par an" et "que le cadre très rigide de fonctionnement du travail à la SNCF" représentait 200 millions d'euros par an, a-t-il souligné.

"On voit bien qu'il y a des sources d'économies, si on a le courage de les mettre en place, et là aussi, c'est le rôle de l'Etat d'agir puisque je rappelle que la SNCF a un actionnaire qui s'appelle l'Etat." Hervé Maurey à franceinfo

"L'Etat, a vraiment besoin d'agir de manière plus efficace pour la SNCF, aussi bien dans ses relations avec la SNCF en tant que partenaire qu'en tant qu'actionnaire de la SNCF, sans ça, je crois que le système ferroviaire français va être vraiment dans une impasse", a-t-il prévenu.

"Vous savez, si on a choisi comme titre [pour le rapport qu'il a co-écrit] 'Comment remettre la SNCF sur rails', ça montre bien que l'on veut attirer l'attention des pouvoirs publics sur une situation qui est extrêmement préoccupante pour le groupe SNCF et de ce fait pour l'ensemble du ferroviaire français et même européen", a-t-il martelé.