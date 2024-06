Transports : la SNCF présente de nouveaux trains Ouigo

Face au succès de ses lignes low cost, la SNCF a décidé de renforcer son offre avec de nouvelles rames qui rouleront à partir de 2025. Au menu : de nouvelles couleurs, plus de confort... et des prix plus élevés.

La SNCF a présenté dans la matinée du vendredi 14 juin ses nouveaux trains Ouigo. Elle vante des sièges plus confortables, des prises gratuites pour tout le monde et un espace de convivialité. Ces trains assureront également de nouvelles liaisons vers Dax (Landes), Bayonne, Saint-Jean-de-Luz ou encore Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) fin 2025.

Des trains plus chers ?

Toutes lignes confondues, un billet Ouigo coûte 31,30 euros en moyenne, un tarif qui a augmenté de 34% en quatre ans, selon une association d'usagers. Plus les billets sont réservés à la dernière minute, plus leur prix augmente, jusqu'à 99 euros. A l'avenir, les nouveaux Ouigo seront-ils plus chers ? La SNCF s'en défend. "On veut garder la même recette, que ce soit un low cost avec toujours des places abordables", explique Alain Krakovitch, le directeur de TGV-Intercités. En 2023, le TGV à bas coût de la SNCF a transporté 23 millions de passagers.