SNCF : d'où vient la panne qui paralyse le trafic Gare Montparnasse?

Une annonce laconique résonne dans le hall bondé de la gare Montparnasse en début d'après-midi. La circulation des trains vient d'être totalement interrompue. Les bornes automatiques sont prises d'assaut pour échanger les billets, et des milliers de voyageurs se retrouvent démunis. "Je suis écoeurée, je pars sur Bordeaux, j'ai ma gamine qui est à Bordeaux, qui est à l'école demain, je bosse demain. J'arrive à la caisse et on me dit c'est ou un remboursement ou vous partez demain", se plaint une usagère.

Un bug informatique

Un blocage consécutif à un réaménagement de voie mené ce matin par la SNCF pour augmenter la fréquence des TGV. Mais vers midi, au moment de la remise en service, tout le système de signalisation tombe en panne. "Dix minutes plus tard, un bug informatique s'est déclaré et a nécessité d'interrompre les opérations et d'opter immédiatement pour ce qu'on appelle un plan B", explique Didier Bense, directeur général du réseau SNCF Ile-de-France. Le plan B, c'est d'inciter les voyageurs à reporter leur déplacement ou à gagner la Gare d'Austerlitz. Un train par heure y rejoint Bordeaux, Nantes ou Rennes dans la plus grande confusion.

