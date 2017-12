VIDEO. A la SNCF, des pannes à répétition

Un trafic totalement interrompu provoquant une pagaille montre. La SNCF a connu une nouvelle panne géante, dimanche 3 décembre, avec la paralysie de la gare Montparnasse à Paris. L'entreprise ferroviaire fait régulièrement face à des incidents majeurs. En 2015, des voyageurs quittaient leur train, arrêté en pleine voie à la gare du Nord. La même année, 25 000 personnes se retrouvent sans TGV dans le Sud-ouest. Enfin, en juillet 2017, la gare Montparnasse était déjà victime d'un problème technique. Après trois jours sans train, le gouvernement avait alors tapé du poing sur la table.

Quels sont les progrès de la SNCF ?

Pour éviter qu'une telle pagaille se reproduise, la SNCF a pris des engagements. En aout 2017, un rapport a donné des recommandations pour améliorer les infrastructures, les procédures d'urgence et l'information voyageur. Quatre mois plus tard, plusieurs réalisations ont déjà été effectuées : un dispositif pour dévier les TGV vers une autre gare vient d'être créé et a même été déclenché ce dimanche 3 décembre. La SNCF va également investir 150 millions d'euros dans l'information voyageur.

