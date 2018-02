Quand la SNCF propose de partir à "Dunquerque"

Pour sa campagne d'affichage, la compagnie ferroviaire a fait une grosse faute dans le nom de la célèbre ville du Nord, Dunkerque...

"Partez quand vous voulez. Lille dès 25 euros, Dunquerque dès 29 euros", clame une affiche de la SNCF, visible depuis mercredi 7 février dans plusieurs gares de France et dans des stations de métro parisiennes. Une "grossière erreur dans l’écriture de Dunkerque" repérée par l'hebdomadaire Le Phare dunkerquois.

Contactée par franceinfo, la SNCF précise que cette erreur concerne "un peu plus d'une cinquantaine d'affiches" au format 4x3 collées exclusivement dans le métro parisien. D'autres, d'un format différent, ne comportent pas d'erreur. Selon la compagnie, les affiches comportant la faute ont d'ores et déjà été décollées. De nouvelles, sans faute cette fois, ont été réimprimées hier et seront collées dans la journée ou demain.

En attendant, la bourde n'a pas manqué de provoquer moqueries et messages ironiques sur les réseaux sociaux.

"Dunquerque".

Psst, @SNCF, faudrait peut-être dire à vos services pub de faire une recherche Google avant d'envoyer une bourde pareille se faire placarder dans tout le métro parisien. pic.twitter.com/ybXwnetcts — Phartonium (@Phartonium) 6 février 2018

Bonjour @SNCF, y aurait pas un problème ? (Indice : DunQUerque) pic.twitter.com/7B8XEPazP1 — Seiðmaðr (#12) (@lDemiurge) 6 février 2018

Merci le tgv de me faire découvrir une ville qui n’existe pas. Allez, tous à Dunquerque pic.twitter.com/ZEERu7TzuL — PartiQuleAlimentaire (@PQmagman) 7 février 2018