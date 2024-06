Pass rail : "C'est une première étape", affirme le ministre des Transports

"On assume complètement l'expérimentation, ça a un coût global aujourd'hui de 15 millions d'euros. Bien entendu, si on avait encore plus de succès, on rajouterait, il n'y a pas de souci", explique Patrice Vergriete, mercredi sur franceinfo.

"C'est une première étape, c'est une expérimentation", a affirmé mercredi 5 juin sur franceinfo Patrice Vergriete, ministre des Transports, alors que le pass rail est disponible en ligne depuis 6 heures du matin mercredi. Il est destiné aux voyageurs de 16 à 27 ans. Un abonnement de 49 euros par mois permettra de voyager de façon illimitée sur le réseau Intercités et TER pendant les mois de juillet et d'août. Il faudra réserver son billet de train à 0 euro au préalable.

Emmanuel Macron s'était engagé en septembre 2023 à l'instauration de ce pass rail sur le modèle allemand. C'est d'ailleurs le chef de l'État lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux en début de semaine, après des mois d'hésitation. Le pass rail sera financé à 80% par l'État et 20% par les régions. Les ambitions ont été revues à la baisse. Les TGV ne sont pas concernés et la région Île-de-France a été exclue du périmètre : "On a vu déjà à quel point c'était difficile de trouver un accord avec les régions, c'est important d'avancer sur cette question".

Environ 700 000 demandes cet été

Le ministre des Transports ne souhaite pas ouvrir "trop largement ce type d'abonnements" à d'autres voyageurs sur d'autres types de trains : "Ça pourrait saturer l'offre", explique-t-il, citant l'exemple de l'Allemagne. "On se retrouve avec des trains complets. Et finalement, les usagers du train ne trouvent plus de place. Donc, il faut être prudent et pouvoir monter progressivement. C'est une expérimentation, on verra la suite", a-t-il expliqué.

Le gouvernement s'attend à 700 000 demandes cet été. Il a prévu une rallonge budgétaire en cas de succès : "On assume complètement l'expérimentation, ça a un coût global aujourd'hui de 15 millions d'euros. Bien entendu, si on avait encore plus de succès, on rajouterait, il n'y a pas de souci", a-t-il affirmé. Les voyageurs peuvent souscrire à un abonnement sur la plateforme officielle du pass rail.