Paris : retour à la normale gare du Nord après son évacuation à la suite d'une alerte à la bombe

Des centaines de personnes évacuées. Sur le parvis de la gare du Nord à Paris, de très nombreux voyageurs ont attendu un peu plus d'une heure avant de pouvoir retourner dans la gare, à la suite d'une alerte à la bombe survenue en milieu d'après-midi, mercredi 27 octobre. La raison de ce désordre : un colis suspect retrouvé au pied d'une borne SNCF et l'intervention du service de déminage. Finalement, les doutes ont été levés et les voyageurs ont pu regagner les quais, a appris France Télévisions auprès de la Préfecture de police.

16h30

Paris Nord

À la demande des autorités, l’application des mesures de sécurité est en cours à la Gare du Nord et la gare est évacuée.

Le trafic est interrompu.

+ d'infos à venir — TER Hauts-de-France (@TERHDF) October 27, 2021

Avec cette évacuation, la circulation est perturbée sur plusieurs lignes de TER, de RER et de métro. La trafic des TER va pouvoir reprendre "progressivement à partir de 18 heures", précise le compte Twitter des TER Hauts-de-France. Sur le RER D, le trafic va également reprendre "très" progressivement, peut-on lire sur le compte Twitter dédié à la ligne. Sur les lignes 4 et 5 du métro, le trafic est rétabli.