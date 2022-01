Mesures sanitaires : la SNCF appliquera l'interdiction de consommer à bord des trains avec "bon sens"

Les mesures sanitaires évolueront lundi 3 janvier dans les trains, dans lesquels il sera désormais interdit de manger et boire. La SNCF assure que les règles seront appliquées avec "bon sens et discernement".

À compter du lundi 3 janvier, il sera interdit de boire et manger dans les trains. "Un peu exagéré", estime un voyageur, tandis qu'une femme signale qu'elle "ne se voit pas trop ne rien manger pendant 9 heures". La mesure n'entrera en vigueur qu'après le week-end de grands retours des 1er et 2 janvier, avec 500 000 voyageurs attendus par la SNCF. L'interdiction vise à mieux faire appliquer le port du masque, et diminuer les risques de contamination. Ils seraient 30% supérieurs à la normale à bord des rames, selon une étude de l'Institut Pasteur.

Mesure appliquée avec "bon sens et discernement"

Les espaces des trains, confinés et peu aérés, permettraient au virus de circuler plus facilement. La SNCF a de son côté assuré qu'elle appliquerait ces nouvelles règles avec "bon sens et discernement" afin de permettre notamment "de se désaltérer ou pour l'alimentation des jeunes enfants et des personnes fragiles". Les enfants de six ans devront par ailleurs eux aussi porter un masque.