Interdiction de boire et manger dans le train : la SNCF appliquera la mesure "avec bon sens et discernement"

La SNCF explique samedi 1er janvier dans un communiqué qu'elle appliquera les mesures en vigueur à partir du lundi 3 janvier avec "bon sens et discernement", notamment l'interdiction d'enlever le masque pour consommer de la nourriture ou des boissons à bord.

>> Covid-19 : "C'est n'importe quoi", "ça va trop loin"... Des voyageurs réagissent à l'interdiction de boire et manger dans les trains

Selon la SNCF, la tolérance sera de mise "notamment pour permettre de se désaltérer ou pour l’alimentation des jeunes enfants et des personnes fragiles". L'entreprise appelle cependant au "civisme des voyageurs".

"Des messages rappelant cette interdiction ainsi que le port du masque et les gestes barrières seront régulièrement diffusés à bord des trains et dans les gares", ajoute-t-elle. Quant aux services de restauration à bord des TGV et Intercités, ils seront fermés du lundi 3 janvier au 23 janvier. Le port du masque sera obligatoire pour tous les voyageurs à partir de 6 ans à tout moment en gare et à bord des trains.