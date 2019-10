"J'ai passé la nuit sur un siège" : des voyageurs ont dormi en gare de Toulon, le trafic SNCF reprend normalement

Des centaines de voyageurs ont été bloqués vendredi soir à Marseille et Toulon à cause d'une fuite de gaz à la Ciotat dans les Bouches-du-Rhônes.

Le trafic des trains reprend quasiment normalement samedi 5 octobre au matin entre Marseille et Toulon, indique un responsable de la communication de la SNCF, contacté par France Bleu Provence. Le trafic avait été interrompu vers 16h30 vendredi, après une fuite de gaz près d'une ligne ferroviaire à La Ciotat.

Des plaids et des repas distribués

Plusieurs personnes ont dormi dans un train à l'arrêt en gare de Toulon, a appris franceinfo auprès de voyageurs. Jointe par téléphone, Marine raconte qu'elle a "passé la nuit dans un train à destination à quai. J'ai dormi sur un siège, ils nous ont fourni des bouteilles d'eau, un package de nourriture et un plaid. On a essayé de dormir comme on pouvait. Mon train pour Lyon Part-Dieu part à 8h50." En tout, le trajet de la jeune femme va donc durer plus de 20 heures.

Je suis au bout. C'est assez chaotique comme situation.Marineà franceinfo

En revanche, aucun voyageur n'a été contraint de dormir à Marseille Saint-Charles, affirme la SNCF. Des bus et une rame TGV spéciale avaient été affrétés dans la soirée de vendredi. En tout, la SNCF indique avoir distribué 3 000 plateaux repas dans la soirée, entre les gares de Marseille, de Toulon et de Nice.