Intempéries : le trafic SNCF très fortement perturbé dans le sud de la France

400 mètres de rails ont été particulièrement endommagés entre Agde et Béziers, interdisant toute circulation à cet endroit.

La SNCF a décidé d'interrompre totalement mercredi 23 octobre au soir le trafic (TER, TGV et Intercités) entre Sète dans l'Hérault et Narbonne dans l'Aude et ce, jusqu'au lundi 4 novembre. Les récentes et violentes intempéries qui ont touché le sud de la France "ont gravement endommagé les voies sur le littoral", explique la société ferroviaire.

>>Suivez notre direct

La pluie a notamment créé un torrent d'eau qui a emporté les voies de chemin de fer entre Agde et Béziers. Sur cette zone, 400 mètres de voies ferrées sont particulièrement endommagées.

Les rails tiennent en l'air et en dessous, il n'y a rien. L'eau a tout emporté !Antoine Debièvre, responsable de la communication à la SNCFà franceinfo

Jusqu'au 4 novembre, le trafic des TGV et Intercités est donc totalement interrompu entre Montpellier, Perpignan et l'Espagne et entre Montpellier et Toulouse. Les TGV et Intercités seront au départ de ou à l’arrivée de Montpellier exclusivement. "Les TGV qui devaient aller vers Perpignan, Béziers, Narbonne ne peuvent plus passer, poursuit Antoine Debièvre. Il faudra passer par ailleurs, on essaie de voir s'il existe des itinéraires de contournement."

Un report de voyage est conseillé

La SNCF conseille aux voyageurs de reporter leurs voyages. Les usagers qui avaient des billets pour les dix jours qui viennent peuvent se faire rembourser sans frais soit sur le site SNCF, soit en gare, soit dans les bornes libre-service dans les gares.